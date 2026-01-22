Реклама

Экономика
09:25, 22 января 2026Экономика

Стало известно о задолженности Кокорина перед коммунальщиками

Александр Кокорин задолжал десятки тысяч рублей управляющей компании
Виктория Клабукова

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин оказался должником по «коммуналке». Своей управляющей компании он задолжал десятки тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснилось, известный футболист задолжал управляющей компании за последние два месяца. Сумма задолженности составляет 65 тысяч рублей — спортсмен не платил за уборку подъезда, мелкий ремонт и замену лампочек.

Речь идет о квартире площадью 210 квадратных метров в элитном жилищном комплексе «Новый Арбат». Помимо квартиры, Кокорин располагает парковочным местом площадью 19 квадратных метров. Недвижимость звезды отечественного футбола оценивается в 250 миллионов рублей. Также в собственности знаменитости есть квартира в ЖК «Гранд Парк», она занимает порядка 110 квадратных метров. Ее футболист приобрел в 2011 году, когда играл за московский клуб «Динамо». Вместе с машино-местом стоимость жилплощади достигает 60 миллионов рублей.

Ранее за неоплату коммунальных счетов арестовали квартиру рэпера Птахи. За свою трехкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров в Басманном переулке исполнитель не платил с 2017 года — за это время сумма задолженности достигла 372 тысяч рублей.

