Стало известно о задолженности Кокорина перед коммунальщиками

Александр Кокорин задолжал десятки тысяч рублей управляющей компании

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин оказался должником по «коммуналке». Своей управляющей компании он задолжал десятки тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснилось, известный футболист задолжал управляющей компании за последние два месяца. Сумма задолженности составляет 65 тысяч рублей — спортсмен не платил за уборку подъезда, мелкий ремонт и замену лампочек.

Речь идет о квартире площадью 210 квадратных метров в элитном жилищном комплексе «Новый Арбат». Помимо квартиры, Кокорин располагает парковочным местом площадью 19 квадратных метров. Недвижимость звезды отечественного футбола оценивается в 250 миллионов рублей. Также в собственности знаменитости есть квартира в ЖК «Гранд Парк», она занимает порядка 110 квадратных метров. Ее футболист приобрел в 2011 году, когда играл за московский клуб «Динамо». Вместе с машино-местом стоимость жилплощади достигает 60 миллионов рублей.

Ранее за неоплату коммунальных счетов арестовали квартиру рэпера Птахи. За свою трехкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров в Басманном переулке исполнитель не платил с 2017 года — за это время сумма задолженности достигла 372 тысяч рублей.