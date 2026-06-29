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16:09, 29 июня 2026Культура

Лариса Долина отчитала ребенка за макияж

Певица Лариса Долина отчитала начинающую певицу-ребенка Веру Гурдову за яркий макияж
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина отчитала начинающую певицу Веру Гурдову за яркий макияж. Об этом сообщает «Пятый канал».

Издание отмечает, что на девочке были тональный крем, помада, тени, подводка для глаз и ресницы. Народная артистка раскритиковала родителей, которые позволили нанести макияж ребенку, назвав это безобразием.

«А зачем тебя красят в таком возрасте? Ты и так хорошенькая… Она и так хорошенькая, невозможно! Ох, эти мамы!» — заявила певица.

Вера является студенткой Международной академии музыки Николая Агутина. Она выступала дуэтом с Ладой Дэнс, Ириной Ортман, Владимиром Солодковым, а также исполнительницами хита «Сигма-бой» Марией Янковской и Светланой Чертищевой, известной под псевдонимом Betsy.

Ранее стало известно, что Долина не пришла в суд по своему иску на 176 миллионов рублей. Источник отмечает, что на заседании присутствовал адвокат исполнительницы, отказавшийся отвечать на вопросы журналистов.

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