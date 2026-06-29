Лариса Долина отчитала ребенка за макияж

Певица Лариса Долина отчитала начинающую певицу-ребенка Веру Гурдову за яркий макияж

Певица Лариса Долина отчитала начинающую певицу Веру Гурдову за яркий макияж. Об этом сообщает «Пятый канал».

Издание отмечает, что на девочке были тональный крем, помада, тени, подводка для глаз и ресницы. Народная артистка раскритиковала родителей, которые позволили нанести макияж ребенку, назвав это безобразием.

«А зачем тебя красят в таком возрасте? Ты и так хорошенькая… Она и так хорошенькая, невозможно! Ох, эти мамы!» — заявила певица.

Вера является студенткой Международной академии музыки Николая Агутина. Она выступала дуэтом с Ладой Дэнс, Ириной Ортман, Владимиром Солодковым, а также исполнительницами хита «Сигма-бой» Марией Янковской и Светланой Чертищевой, известной под псевдонимом Betsy.

Ранее стало известно, что Долина не пришла в суд по своему иску на 176 миллионов рублей. Источник отмечает, что на заседании присутствовал адвокат исполнительницы, отказавшийся отвечать на вопросы журналистов.