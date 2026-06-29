Мерзликин на фоне развода заговорил о семейных ценностях

Разведенный актер Андрей Мерзликин порассуждал о важности семейных отношений

Актер Андрей Мерзликин, который недавно развелся со своей супругой, порассуждал о том, как важно беречь свою семью. Его слова передает «Кино.Mail.ru».

В частности, Мерзликин призвал работать над климатом внутри семьи и беречь своих близких.

«Очень важно беречь это, быстро все разваливается. Раньше нам казалось, что это навсегда, на всю жизнь, оказывается, что семья нуждается в заботе, как и все вокруг. Важно заботиться о людях, которые с нами», — заявил он.

Также артист отметил, что часто родные люди не делятся своими мыслями и переживаниями. «На самом деле порой просто увидеть друг друга — это уже важно», — добавил он.

Ранее Мерзликин, известный по ролям в «Бумере» и «Триггере», высказался о романе с молодой скалолазкой. Он заявил, что ему «не за что оправдываться».