Мерзликин высказался о романе с молодой скалолазкой

Звезда «Бумера» Мерзликин заявил, что не хочет комментировать личную жизнь

Актер Андрей Мерзликин, известный по роли в «Бумере» и «Триггере», прокомментировал слухи о романе с молодой скалолазкой. На его интервью «Каравану историй» обратили внимание в социальных сетях.

Артист опроверг сообщения о романе с 24-летней инструктором по скалолазанию, заявив, что ему «не за что оправдываться».

«Превращать личную историю в площадку для взаимных объяснений я не хотел бы. Поэтому выбрал для себя санитарную зону: не комментировать, не реагировать», — сообщил Мерзликин.

Также артист раскритиковал желание журналистов выдать «случайное совместное фото» за доказательство отношений.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Андрей Мерзликин не будет судиться за совместно нажитое имущество с бывшей женой Анной. Девушка подчеркнула, что супруги долгое время боролись за сохранение брака.