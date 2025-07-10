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16:06, 10 июля 2025Культура

Стали известны подробности развода звезды «Бумера» после 19 лет брака

Подруга семьи Андрея Мерзликина заявила, что актер не будет судиться с экс-женой
Ольга Коровина
Анна Осокина и Андрей Мерзликин

Анна Осокина и Андрей Мерзликин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин не будет судиться за совместно нажитое имущество с бывшей женой Анной. Об этом пишет Woman.ru со ссылкой на близкую подругу Анны.

Девушка подчеркнула, что супруги долгое время боролись за сохранение брака, однако отпустили друг друга «из любви». Она отметила, что бывшая жена актера поддерживала его на протяжении совместной жизни и не дискредитировала мужа в отличие от спутниц многих других артистов.

«Андрей — достойный и воспитанный мужчина, он не будет судиться с женой за совместно нажитое и оставит матери своих детей столько, сколько оставляют благородные мужья. Потому что неизвестно, кем бы он стал и где был, будь рядом с ним другая женщина», — добавила подруга Анны Мерзликиной.

Андрей и Анна сыграли свадьбу в 2006 году. Пара воспитывает четырех детей — 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму, 15-летнюю Евдокию и 9-летнего Макара.

Ранее стало известно, что Мерзликин развелся с супругой после 19 лет брака. Отмечалось, что развод пары официально оформлен 8 июля, в День семьи, любви и верности. Звезда фильма «Бумер» стал инициатором расставания.

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