Муравьи напали на невесту во время свадьбы

В США муравьи покусали невесту во время свадьбы

В штате Южная Джорджия, США, муравьи покусали 25-летнюю Кэти Стокс на ее свадьбе. Об этом пишет People.

Кэти рассказала, что торжество проходило на открытом воздухе. «Мы знали, что насекомых можно ждать, но, честно говоря, нас гораздо больше беспокоили комары», — призналась девушка. По словам невесты, она поняла, что на нее напали муравьи в тот момент, когда они должны были с женихом выходить на банкет.

«Как только я почувствовала укусы, я приподняла платье, чтобы посмотреть на ноги, и увидела, что сотни муравьев пробрались в каждый слой моего платья», — рассказала Кэти. Ее жених, Чейз посадил девушку на заднее сиденье автомобиля, снял с нее туфли и стал смахивать муравьев с ног. В этом ему помогала организатор свадьбы.

В конце концов Кэти избавилась от большей части насекомых и вернулась на праздник. Позже она насчитала на ногах 92 укуса. Несмотря на это, Кэти назвала день свадьбы лучшим днем ее жизни.

Ранее сообщалось, что британка Катрина Келли едва не пошла на собственную свадьбу без переднего зуба. После того как женщина откусила пиццу, у нее отвалился винир.

