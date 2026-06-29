На Бали обезьяна украла смартфон у туриста и сделала селфи

Обезьяна на Бали украла у мужчины смартфон и сделала селфи

Обезьяна на Бали украла телефон у британского туриста и сделала селфи. О забавном инциденте пишет Daily Mail.

Мужчина лишился смартфона в ходе посещения одного из самых популярных храмов на острове после того, как гаджет выхватила обезьяна. Спустя более часа телефон удалось вернуть, а его владелец нашел на нем десятки необычных кадров.

Турист воспользовался приложением для отслеживания местоположения устройства, после чего к поискам подключился сотрудник храма. Спустя более часа охраннику удалось найти обезьяну и вернуть телефон владельцу.

Проверив устройство, британец обнаружил, что за время отсутствия обезьяна успела записать видео, а также сделать несколько крупных селфи, держа телефон перед собой.

Ранее в Нидерландах обезьяны украли телефон у посетительницы зоопарка в городе Эммен, провинция Дренте, и сняли себя на видео.