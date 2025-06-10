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17:36, 10 июня 2025Из жизни

Обезьяны украли телефон у женщины и наделали селфи

В Нидерландах макаки украли телефон у женщины в зоопарке и сняли видео
Никита Савин
Никита Савин

В Нидерландах обезьяны украли телефон у посетительницы зоопарка в городе Эммен, провинция Дренте, и сняли себя на видео. Об этом сообщает What's The Jam.

32-летняя Шахра Бахлул случайно уронила телефон в вольер с макаками в зоопарке Wildlands Adventure Zoo после того, как ее кто-то толкнул. Женщина рассказала о случившемся смотрителям, и они пообещали вернуть устройство позже.

На следующий день Бахлул вернулась в зоопарк и забрала телефон. Устройство было испачкано землей, а когда женщина включила его, в облачное хранилище сразу же загрузилось несколько файлов. Оказалось, что макаки завладели телефоном, сняли видео и наделали селфи. В снятом приматами ролике видно, как они с любопытством смотрят в камеру и несколько раз перетаскивают телефон с места на место.

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Бахлул опубликовала видео на своей странице в социальной сети, и подписчики массово восхитились роликом и фото. Сотрудница зоопарка также написала женщине и отметила, что ей очень повезло, что телефон остался цел.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обезьяна украла телефон у туристки и сделала селфи. Происшествие попало на видео.

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