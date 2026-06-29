Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:23, 29 июня 2026Бывший СССР

На Украине заявили о новой атаке российских сил через границу

«УП»: ВС России проводят атаки через границу Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации проводят атаки через границу в Харьковской области. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Российская армия, используя тактику инфильтрации, просачивается через границу на Харьковщине и движется в направлении поселка Казачья Лопань, расположенного в двух километрах от границы», — пишет издание.

Отмечается, что некоторые российские военные уже находятся в населенном пункте, а успехи ВС России имеют и в других селах на направлении.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Именно поэтому, отмечает российский лидер, киевский режим перешел к террористическим методам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    Николай Дроздов рассказал о состоянии после перелома ребер

    Зеленский решил узаконить чествование командиров УПА

    Россиянам назвали самое полезное летнее блюдо

    Двух мужчин задержали из-за разбоя в букмекерском клубе Москвы

    Эйфелеву башню поразила молния

    Обнаружен неожиданный способ защитить кости от разрушения

    Россиянам назвали причины отказа банка в открытии счета

    Стрельба в Германии унесла жизни пятерых человек

    Старший брат спас младшего после нападения акулы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok