На Украине заявили о новой атаке российских сил через границу

«УП»: ВС России проводят атаки через границу Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации проводят атаки через границу в Харьковской области. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Российская армия, используя тактику инфильтрации, просачивается через границу на Харьковщине и движется в направлении поселка Казачья Лопань, расположенного в двух километрах от границы», — пишет издание.

Отмечается, что некоторые российские военные уже находятся в населенном пункте, а успехи ВС России имеют и в других селах на направлении.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта. Именно поэтому, отмечает российский лидер, киевский режим перешел к террористическим методам.