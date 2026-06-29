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Забота о себе
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20:33, 29 июня 2026Забота о себе

Назван способ правильно разбудить мозг с утра

UfaTime.ru: Счет в уме поможет разбудить мозг с утра
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Чтобы зарядиться хорошим настроением на весь день и тренировать память, важно правильно разбудить мозг с утра, заявили в госпитале ветеранов войн Уфы. Способ сделать это врачи назвали изданию UfaTime.ru.

Специалисты посоветовали после пробуждения вспомнить три приятных момента из жизни — это зарядит позитивом. Затем они порекомендовали восстановить некоторые детали прошедшего дня. Например, вспомнить цвет чашки, из которой человек пил, или тему недавнего разговора.

После этого врачи призвали сделать простое упражнение для памяти: попросить кого-либо из родных назвать пять любых слов, а через несколько минут повторить их. После этого нужно постараться выучить одно новое слово и придумать к нему ассоциации, а для окончательного пробуждения необходимо посчитать в уме до 30 и обратно.

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Врачи добавили, что у некоторых людей с утра может не быть сил на такие упражнения. Возможными причинами этого эксперты назвали дефицит сна, обезвоживание или болезнь. Если же у человека есть ночная потливость и головокружения по утрам, необходимо обратиться к врачу.

Ранее сомнолог Карема Магомедова рассказала, как побороть бессонницу без лекарств. Первым способом лечения этого заболевания она назвала когнитивно-поведенческую терапию.

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