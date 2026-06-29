Названы топ-10 городов России для bleisure-путешествий

Светлогорск стал лидером топа городов для bleisure-путешествий

Аналитики назвали топ-10 городов России для bleisure-путешествий — деловых поездок, совмещенных с мини-отпуском. Об этом говорится в исследовании платформы Bronevik.com, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По доле бронирований для командировок с захватом выходных лидерами стали Светлогорск (60 процентов), Балтийск (58 процентов), Зеленоградск (53 процента), Эстосадок (52 процента), Красная Поляна (48 процентов), Геленджик (45 процентов), Кисловодск (44 процента), Петропавловск-Камчатский (42 процента), Архыз (42 процента), Владивосток (42 процента).

Специалисты выяснили, что за последние 12 месяцев 30 процентов бронирований туристического жилья для командировок были сделаны с захватом выходных. Средняя продолжительность таких поездок составляет пять ночей.

«Совмещение деловых поездок с мини-отпуском — устойчивый тренд, который мы наблюдаем уже несколько лет. Сегодня командировка часто воспринимается шире, чем исключительно рабочий инструмент — это отражение трансформации поведения деловых путешественников, которые инициируют продление поездки и стремятся совместить работу с отдыхом», — объяснила исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

Ранее россияне назвали любимые направления летнего отдыха внутри страны. Самым популярным курортным городом стал Адлер в Краснодарском крае.

