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17:48, 29 июня 2026Мир

Нидерланды ограничили сроки оказания военной помощи Украине

Власти Нидерландов планируют помогать Киеву до 2029 года
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Нидерландов заявили о намерении продлить военную поддержку Украины до 2029 года. Об этом стало известно из новой оборонной стратегии страны, опубликованной на сайте правительства.

«Мы собираемся сохранять приверженность поддержке Украины, исходя из ее потребностей и приоритетов, а также призывать партнеров поступать аналогично в рамках двусторонних поставок и международных инициатив. Предотвращение поражения Украины позволит избежать дополнительных издержек на сдерживание будущей российской агрессии», — отмечается в тексте документа.

К числу мер поддержки относятся расширение сотрудничества между оборонными предприятиями обоих государств, совместное военное планирование и включение Украины в проекты Евросоюза по развитию военно-промышленного комплекса стран-членов. Минобороны Нидерландов рассчитывает извлечь уроки из украинского конфликта для развития собственных вооруженных сил.

Ранее стало известно, что Нидерланды выделили 500 миллионов евро на вооружение для Украины. Премьер-министр королевства Роб Йеттен подчеркнул, что Нидерландам необходимо сосредоточиться на дальнейшем наращивании военной помощи Киеву, а не на обсуждении возможных мирных переговоров с Россией.

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