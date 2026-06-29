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21:02, 29 июня 2026Экономика

Российскую фармацевтическую компанию потребовали обанкротить

ПАО «Фармсинтез» могут обанкротить по запросу налоговиков
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились представители межрайонной ИФНС России №4 по Башкирии, которые требуют признать банкротом ПАО «Фармсинтез». Об этом сообщил Telegram-канал «Без рецепта».

Он сослался на картотеку арбитражных дел, согласно которой размер требований налоговиков составляет 20,5 миллиона рублей. Счета акционерного общества уже заблокированы.

Отмечается, что фармацевтическая компания, первая в России вышедшая на фондовый рынок, переживает очень мрачный период своей истории. В 2025 году ее выручка достигла 155,9 миллиона рублей. Если сравнивать с 2024 годом, то это почти на 40 процентов меньше. Что касается чистого убытка ПАО, то его оценили в 253,9 миллиона рублей. За год до этого речь шла о прибыли в 254,4 миллиона рублей

Указывается, что с осени позапрошлого год генеральным директором компании числится Алексей Шафранов. В числе собственников раньше были инвестфонды, «Роснано», Ephag AS (Эстония) и Opko Pharmaceutical (США).

Ранее эксперт по управлению кризисом бизнеса и арбитражный управляющий Анна Нехина заявила, что в России стало намного воспользоваться процедурой банкротства, так как суды начали чаще отказывать в списании долгов.

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