Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 29 июня 2026Россия

Под Москвой над ребенком с аутизмом надругались в детсаду

Msk1.ru: В Красногорске над ребенком с аутизмом надругались в детсаду во время тихого часа
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ignatievs / Shutterstock / Fotodom

В подмосковном Красногорске над ребенком с аутизмом надругались в детском саду во время тихого часа. Об этом сообщила порталу Msk1.ru мать пострадавшего.

Родительница поделилась, что двое детей 15 июня дождались, пока воспитатель выйдет из группы, после чего напали на ее сына. Они якобы стянули с него нижнее белье и засунули ему деталь от конструктора в задний проход.

Жительница Подмосковья утверждает, что ребенок ничего не сказал воспитателям в силу особенностей развития и просто плакал от боли. По мнению родительницы, обидчики ее сына действовали спланировано. Она уверена, что детсадовцы якобы отвернули камеру видеонаблюдения.

Мать мальчика написала заявление в правоохранительные органы. Она опасается, что расследование не продвинется. С родителями детей, которые издевались над мальчиком, женщина встретилась. Те, по ее словам, не привели ни объяснений, ни извинений. Воспитатели дошкольного учреждения не стали отрицать случившееся. По их версии, все произошло во время игры.

«Ничего такого не было. Мама хотела получить моральную компенсацию. Родители отказались, сказав: "У вас здесь ничего такого не произошло". Их дети продолжают ходить в этот же сад», — резюмировали представители детского сада.

Ранее сообщалось, что в элитном детском саду в Энгельсе воспитатели проигнорировали отек Квинке у двухлетнего ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Си Цзиньпин сделал заявление о поддержке Белоруссии

    Власти объявили о масштабных последствиях налета ВСУ на Севастополь

    Раскрыты подробности о готовившем поджог синагоги в Ярославле

    Анчелотти оценил форму Неймара перед стартом плей-офф

    В российских автошколах появятся программы для одного типа машин

    Под Москвой над ребенком с аутизмом надругались в детсаду

    Азербайджан высказался о признании Израилем геноцида армян

    Террорист подготовил нападение на синагогу в российском регионе

    КМП США получил F-35 без РЛС

    Осужденный за порно москвич устраивал в России и за границей секс-вечеринки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok