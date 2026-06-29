Под Москвой над ребенком с аутизмом надругались в детсаду

Msk1.ru: В Красногорске над ребенком с аутизмом надругались в детсаду во время тихого часа

В подмосковном Красногорске над ребенком с аутизмом надругались в детском саду во время тихого часа. Об этом сообщила порталу Msk1.ru мать пострадавшего.

Родительница поделилась, что двое детей 15 июня дождались, пока воспитатель выйдет из группы, после чего напали на ее сына. Они якобы стянули с него нижнее белье и засунули ему деталь от конструктора в задний проход.

Жительница Подмосковья утверждает, что ребенок ничего не сказал воспитателям в силу особенностей развития и просто плакал от боли. По мнению родительницы, обидчики ее сына действовали спланировано. Она уверена, что детсадовцы якобы отвернули камеру видеонаблюдения.

Мать мальчика написала заявление в правоохранительные органы. Она опасается, что расследование не продвинется. С родителями детей, которые издевались над мальчиком, женщина встретилась. Те, по ее словам, не привели ни объяснений, ни извинений. Воспитатели дошкольного учреждения не стали отрицать случившееся. По их версии, все произошло во время игры.

«Ничего такого не было. Мама хотела получить моральную компенсацию. Родители отказались, сказав: "У вас здесь ничего такого не произошло". Их дети продолжают ходить в этот же сад», — резюмировали представители детского сада.

Ранее сообщалось, что в элитном детском саду в Энгельсе воспитатели проигнорировали отек Квинке у двухлетнего ребенка.