В элитном российском детсаду проигнорировали отек Квинке у воспитанника

В элитном детсаду в Энгельсе воспитатели проигнорировали отек Квинке у двухлетнего ребенка

В элитном детском саду Bambi в Энгельсе Саратовской области воспитатели проигнорировали отек Квинке у двухлетнего ребенка. Мальчику на протяжении двух часов никто не вызвал скорую помощь, об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Мать рассказала, что была шокирована, когда сына вывели к ней с побагровевшим и вздувшимся лицом. Родительница сразу распознала опасный отек. Она повезла ребенка в ближайшую клинику. Оттуда мальчика экстренно доставили в детскую больницу, там врачи стабилизировали его состояние гормональными препаратами.

Специалисты предположили, что, вероятно, отек Квинке был спровоцирован укусом комара. В таком состоянии ребенок провел около двух часов.

Когда мальчик стал чувствовать себя лучше, его мать устроила разборки с руководством дошкольного учреждения. Россиянку возмутило то, что тяжелую реакцию у ее ребенка не заметили сотрудники и ничего ей не рассказали. Как утверждает родительница, сначала директор сознался, что воспитатель приняла отек за обычную аллергию, но позже начал говорить обратное.

Жительница Энгельса написала заявление в полицию, в детсаду комментировать ситуацию отказались.

Ранее в Саратовской области женщина заявила, что ее сыну оторвало часть пальца в детсаду.