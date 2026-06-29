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Силовые структуры
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17:26, 29 июня 2026Силовые структуры

Покровительство над контрафактом стало крахом для экс-главы УЭБиПК в российском городе

В Новосибирске экс-глава управления по борьбе с коррупцией Вялков получил 12 лет за взятки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Новосибирске Центральный районный суд приговорил бывшего главу управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) главного управления МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова к 12 годам лишения свободы за взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона.

Вялков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от коммерсантов за покровительство при изготовлении контрафактного алкоголя. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, со штрафом в размере 138,5 миллиона рублей и запретом на замещение должностей в правоохранительных органах сроком на 10 лет. Кроме того, он лишен специального звания. Обвиняемый уволен из органов в 2023 году.

По данным агентства, за счет доходов, законность происхождения которых не была подтверждена, Вялков купил дорогостоящие объекты недвижимости, такие как элитные дома и квартиры, земельные участки, нежилые помещения, сооружение для хранения и ремонта судов на берегу Оки и четыре автомобиля премиум-класса. Общая стоимость активов составила более 150 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего главу правительства Кузбасса Вячеслава Телегина.

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