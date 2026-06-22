Отказавшийся признавать вину экс-глава правительства российского региона выслушал приговор

В Кемеровской области суд приговорил к 12 годам экс-главу правительства Кузбасса Телегина

В Кемеровской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего главу правительства Кузбасса Вячеслава Телегина. Об этом пишет ТАСС.

Телегина также оштрафовали на четыре миллиона 800 тысяч рублей. Его признали виновным в мошенничестве. С учетом 3,5 лет, которые осужденный был под домашним арестом, в колонии он пробудет меньше назначенного.

Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кузбасса 5 августа 2022 года по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья. В этом же году следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, осужденный вместе с коллегами и сотрудниками подконтрольной фирмы «Экострой ЛК» похитили из бюджета 73 миллиона рублей при возведении квартир для льготников. Это пришлось на период, когда Телегин был главой Ленинска-Кузнецка.

Телегин и другие фигуранты свою вину не признали.