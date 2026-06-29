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Из жизни
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11:08, 29 июня 2026Из жизни

Полиция арестовала жившую с крокодилом и другими редкими рептилиями женщину

В Гонконге женщина незаконно завела в квартире гребнистого крокодила и еще 62 рептилии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: WR studio / Shutterstock / Fotodom

В Гонконге полиция арестовала женщину, которая незаконно жила в одной квартире с крокодилом и еще 29 редкими рептилиями. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.

О любительнице редких рептилий стало известно после звонка в полицию с сообщением о крокодиле, который наслаждался солнцем на балконе жилого здания на улице Тай По. 25 июня на место прибыли инспекторы Общества по предотвращению жестокого обращения с животными, а уже рано утром 26 июня полиция и чиновники провели обыск в квартире 35-летней подозреваемой.

Внутри они обнаружили 63 животных — рептилий, амфибий и членистоногих. Из них 29 принадлежали к видам, занесенным в список редких охраняемых животных, включая трех скальных игуан, четырех гигантских черепах, варана, удава и темного сетчатого питона и гребнистого крокодила с травмированной лапой.

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Женщина заявила, что владеет животными для образовательных целей, однако не смогла предъявить никаких лицензий на их содержание. Теперь ей грозит штраф до 10 миллионов гонконгских долларов (около 110 миллионов рублей) и тюремный срок до 10 лет за незаконное содержание исчезающих видов. Все рептилии изъяты, расследование продолжается.

Ранее жительница США нашла в своем доме голодного питомца-аллигатора длиной 1,8 метра. После похорон сына женщина зашла в его комнату и очень удивилась, обнаружив там хищника.

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