Полиция арестовала жившую с крокодилом и другими редкими рептилиями женщину

В Гонконге женщина незаконно завела в квартире гребнистого крокодила и еще 62 рептилии

В Гонконге полиция арестовала женщину, которая незаконно жила в одной квартире с крокодилом и еще 29 редкими рептилиями. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.

О любительнице редких рептилий стало известно после звонка в полицию с сообщением о крокодиле, который наслаждался солнцем на балконе жилого здания на улице Тай По. 25 июня на место прибыли инспекторы Общества по предотвращению жестокого обращения с животными, а уже рано утром 26 июня полиция и чиновники провели обыск в квартире 35-летней подозреваемой.

Внутри они обнаружили 63 животных — рептилий, амфибий и членистоногих. Из них 29 принадлежали к видам, занесенным в список редких охраняемых животных, включая трех скальных игуан, четырех гигантских черепах, варана, удава и темного сетчатого питона и гребнистого крокодила с травмированной лапой.

Женщина заявила, что владеет животными для образовательных целей, однако не смогла предъявить никаких лицензий на их содержание. Теперь ей грозит штраф до 10 миллионов гонконгских долларов (около 110 миллионов рублей) и тюремный срок до 10 лет за незаконное содержание исчезающих видов. Все рептилии изъяты, расследование продолжается.

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