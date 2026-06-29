Понятая обнесла пустующие квартиры задержанных россиянок

В Петербурге понятая с сообщниками получила срок за кражи из квартир задержанных

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор понятой и ее сообщникам за кражи из пустующих квартир задержанных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что в январе 2025 года Анна Виноградова выступила в роли понятой во время осмотра машин двух задержанных девушек и выяснила, где те живут. Вместе с сообщниками она решила туда наведаться. Мастера по вскрытию дверей они обманывали паспортом с поддельной пропиской, заявляя, что просто потеряли ключи.

Из первой квартиры компания вынесла двух собак чихуахуа, вещи для них и другое имущество, из второй — вещи, документы и ключи на машину. Угнанный автомобиль вскоре был остановлен полицейскими — мужчина за рулем был пьян. Также известно, что по чужому загранпаспорту вторая фигурантка — Екатерина Андреева — оформила кредит на 49 тысяч рублей под 292 процента годовых. В момент задержания у нее в бюстгальтере нашли наркотики.

Свою вину трое признали. Виноградову осудили на 7,5 года колонии, Андрееву — на 8 лет и три месяца, а мужчине — Тимофею Березину — дали 6 лет.

Ранее сообщалось, что осужденный за порно москвич устроил восемь секс-вечеринок в России и Турции.

