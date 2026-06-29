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11:12, 29 июня 2026Мир

Потомок Бисмарка выступил с призывом к россиянам и немцам

ТАСС: Потомок Бисмарка заявил о необходимости прямого общения россиян и немцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Гражданам России и Германии необходимо общаться напрямую друг с другом, поскольку это может способствовать положительным сдвигам в политических отношениях двух стран. Об этом заявил основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк, передает ТАСС.

«Германии нужны люди, у которых найдется смелость приглашать людей из России. Нам нужны парламентеры, чтобы показать возможность общения друг с другом на равных, а не через СМИ сверху вниз рассказывать, как обстоят дела у людей. И когда общественность поймет, что это так и работает, это создаст серьезное давление на правительство, и заставит его что-то предпринять», — указал он.

Бисмарк также высказался о брандмауэре, означающим стратегию отказа системных партий от сотрудничества с «Альтернативой для Германии» (АдГ) и другими. По его словам, этот феномен в современной политике ФРГ является «антидемократичным элементом».

Ранее Бисмарк оценил Евросоюз в качестве посредника на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, объединение не сможет сыграть эту роль, поскольку проявляет только агрессию.

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