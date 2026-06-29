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12:09, 29 июня 2026Россия

Появились новые подробности о боях с ВСУ в Константиновке

Минобороны: ВСУ в Константиновке за сутки лишились до 95 бойцов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились до 95 бойцов в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта», — говорится в сообщении.

Помимо живой силы украинские войска лишились двух боевых бронированных машин, 18 автомобилей, а также 31 наземный роботехнический комплекс, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что во время массированной ночной атаки с 28 на 29 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России более 200 беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны отметили, что под удар попали 12 российских регионов.

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