Появились подробности о подозреваемой в жестокой расправе над российским студентом девушке

Одна из подозреваемых в убийстве студента в Омске девушка выросла в благополучной семье

Одна из подозреваемых в жестокой расправе над 20-летним студентом в Омске выросла в благополучной семье. Об этом сообщает omsk.aif.ru.

По данным издания, родственники девушки имеют множество грамот и благодарственных писем.

Как сообщает «АиФ» из зала суда, именно она указала сообщникам на безлюдное место, где они изрезали молодого человека. Якобы к ней обратились за помощью, потому что она хорошо знала местность. До этого вторая фигурантка заявила, что не знала о преступлении и просто находилась рядом.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца четверых из шести участников жестокой расправы над студентом в Омске.