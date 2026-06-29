Появились подробности о подозреваемой в жестокой расправе над российским студентом девушке

Одна из подозреваемых в жестокой расправе над 20-летним студентом в Омске выросла в благополучной семье. Об этом сообщает omsk.aif.ru.
По данным издания, родственники девушки имеют множество грамот и благодарственных писем.
Как сообщает «АиФ» из зала суда, именно она указала сообщникам на безлюдное место, где они изрезали молодого человека. Якобы к ней обратились за помощью, потому что она хорошо знала местность. До этого вторая фигурантка заявила, что не знала о преступлении и просто находилась рядом.
Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца четверых из шести участников жестокой расправы над студентом в Омске.