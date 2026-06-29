Появились подробности об ушедшем на СВО правнуке Брежнева

Mash: Правнук Брежнева Милаев ушел на СВО после того, как набрал микрозаймов

Правнук советского генсека Леонида Брежнева Антон Милаев ушел на специальную военную операцию (СВО) после того, как прогорел на криптовалюте и набрал микрозаймов. Такие подробности появились в Telegram-канале Mash.

По сведениям издания, родственник Брежнева пытался заработать на криптобирже Ubit. Милаев хотел вложиться в токены, которые дают долю в вычислительных мощностях для добычи биткоина. У майнинг-площадки, которая предлагает пассивный доход на биткоине, нет никаких правовых лицензий, а пользователи обвиняют ее в скаме: якобы карты блокируют и не дают вывести средства.

У правнука советского генсека были проблемы с деньгами. С 2014-го он работал в такси, в 2016-м отец выписал его из квартиры через суд — мужчина остался без жилья. Милаев не раз брал микрозаймы на суммы от 15 до 30 тысяч рублей в 2022 и 2023 годах. В 2025-м он добровольно отправился на фронт.

Сейчас мужчина считается пропавшим без вести.

45-летний Милаев является неродным внуком дочери советского лидера Галины Брежневой, которого она воспитывала как родного. По данным матери Милаева Ирины Кузнецовой, через несколько месяцев после пропажи сына она узнала, что военнослужащий находится в плену на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Херсонской области.