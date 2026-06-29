Поймавший гигантскую щуку россиянин обратился с необычным призывом к рыбакам

Новосибирец поймал 11-килограммовую щуку и призвал рыбаков отпускать крупную рыбу

Новосибирец Денис (фамилия неизвестна) поймал гигантскую щуку на реке Обь и обратился с необычным призывом к рыбакам. Фотографии улова и комментарий мужчины публикует местное издание NGS.RU.

По словам россиянина, вес самой большой рыбы, выловленной им за недавнюю поездку, составил 11 килограммов. Он поймал ее с помощью большой приманки, мощного спиннинга и снастей.

Мужчина рассказал, что рыбачил на минувших выходных. В субботу — вне города, а в воскресенье — в черте Новосибирска.

На вопрос о том, как решил поступить с уловом, он ответил, что обычно большую рыбу отпускает. «Всех призываю: отпускайте, еще раз поймаете. Она за это время подрастет», — сказал новосибирец.

Ранее житель Таганрога вернулся с рыбалки в Ростовской области с впечатляющим уловом. В районе Кулешовки ему удалось вытащить сразу двух речных гигантов — сомов весом 50 и 64 килограмма.

