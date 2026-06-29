Путешественник рассказал об отношении к людям из России в Индии

«Лента.ру»: Путешественник из Перми рассказал, что в Индии любят людей из России

Путешественник из Перми Андрей Янкин рассказал, как в Индии относятся к России. О своих приключениях он поговорил с «Лентой.ру».

Россиянин путешествует по Индии уже 12 лет и пришел к выводу, что у индийцев хорошее отношение к людям из России. «В Индии правда любят русских, помнят, как им помогал Советский Союз», — утверждает он.

По словам Янкина, однажды его позвали на свадьбу главного полицейского Сарнатха только потому, что он приехал из России. «Верили, что я принесу молодоженам благополучие», — объяснил он.

Однажды я ездил с группой в самый древний храм Индии. И брамин спросил, откуда мы. Мы ответили: «Раша» (на англ. Russia), на что он сказал: «Не Раша, а Ришия — страна верховных богов» Андрей Янкин

Ранее айтишник Иван Пискунов, переехавший в Венгрию из России, рассказал о бездомных людях, ночующих на улицах Будапешта, и пожаловался на мусор. «В Москве такого не было, и улицы были чистые», — добавил он.