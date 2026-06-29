«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76 передала слово «верхосок»

Радиостанция УВБ-76 передала новое сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня вышла в эфир в 15:34 по московскому времени. Переданная шифровка содержала слово «верхосок». В прошлых передачах оно не встречалось.

НЖТИ 81464 ВЕРХОСОК 9399 3945

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.