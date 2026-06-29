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20:09, 29 июня 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76 передала слово «верхосок»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nick Beer / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала новое сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня вышла в эфир в 15:34 по московскому времени. Переданная шифровка содержала слово «верхосок». В прошлых передачах оно не встречалось.

НЖТИ 81464 ВЕРХОСОК 9399 3945

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УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

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