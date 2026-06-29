Раскрыта главная ошибка большинства людей после душа

Врач Лебенгер призвал после душа не кидать влажное полотенце в корзину с грязной одеждой

Врач Керри Лебенгер заявил, что многие люди сразу после душа совершают одну распространенную ошибку. Ее он раскрыл в беседе с изданием La Nacion.

Главной ошибкой большинства людей Лебенгер назвал кидание еще влажного полотенца в корзину с остальной грязной одеждой. Доктор объяснил, что эта привычка провоцирует размножение различных патогенов, которые могут распространиться с мокрого полотенца на остальную одежду.

Вместо этого он призвал повесить полотенце в хорошо проветриваемом помещении и оставить до полного высыхания. Так можно не только снизить риск перекрестного заражения микроорганизмами, но и предупредить появление неприятного запаха в корзине для белья. К тому же такой способ обращения с полотенцами существенно увеличивает их срок службы, добавил Лебенгер.

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