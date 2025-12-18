Реклама

08:30, 18 декабря 2025

Дерматолог раскрыла секрет правильного мытья в душе

Дерматолог Негбенебор: Горячая вода в душе нарушает защитный барьер кожи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Николь Негбенебор заявила, что большинство людей совершают ошибки в душе. Как правильно мыться, она раскрыла в беседе с изданием HuffPost.

По мнению врача, главный секрет мытья в душе — это правильно настроить температуру воды. По ее словам, горячий душ может нарушить защитный барьер кожи и сделать ее сухой и раздраженной. Также Негбенебор призвала избегать антибактериального мыла и выбирать средства без запаха.

Кроме того, дерматолог раскритиковала популярный в социальных сетях совет использовать в душе сначала очищающее средство на масляной, а затем еще одно на водной основе. Она считает такой уход избыточным. Вместо этого она рекомендовала в душе пользоваться обычным гелем для душа, а после нанести на кожу масло.

Последним правилом врач назвала осторожное применение скрабов и отшелушивающих средств. Она уточнила, что использовать их можно, но если кожа становится сухой, стянутой и шелушится, то лучше на время от них отказаться или выбрать пилинги на основе молочной или гликолевой кислоты. По словам специалистки, такой вариант ухода считается более мягким для кожи.

Ранее дерматолог Симон Скарано назвала причины появления неприятного запаха тела. По его словам, одной из частых причин является большое количество продуктов с серой в рационе.

    Дерматолог раскрыла секрет правильного мытья в душе

