Названы четыре приводящие к неприятному запаху тела причины

Врач Скарано: Чеснок и синтетическая одежда приводят к неприятному запаху тела

Дерматолог Симон Скарано заявил, что неприятный запах тела появляется далеко не из-за пота. В беседе с изданием Vanitatis он назвал четыре причины, по которым возникает эта проблема.

Во-первых, по словам Скарано, неприятный запах может возникать из-за того, что в рационе человека есть много продуктов с высоким содержанием серы, таких как чеснок, лук и острые специи, а также животного белка или алкоголя. Чтобы избавиться от запаха, дерматолог призвал сократить их количество и добавить в ежедневное меню фрукты, овощи и зеленый чай.

Другими причинами этой проблемы врач назвал волосы на теле и синтетическую одежду. По его словам, в этом случае справиться с неприятным запахом можно, если начать удалять волосы и выбирать одежду из натуральных тканей.

Кроме того, тело может неприятно пахнуть из-за недостаточно тщательного использования полотенца. «Остаточная влага после душа, особенно в складках кожи, подмышках и между пальцами ног, создает идеальную среду для размножения грибков и бактерий», — пояснил доктор.

В заключение Скарано добавил, что люди сталкиваются с этой проблемой из-за отсутствия комплексного ухода за телом. Они уделяют много внимания подмышкам, но забывают о пахе, стопах и груди, где расположено большое количество потовых желез.

