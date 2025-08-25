Ценности
14:28, 25 августа 2025

Косметолог назвала вызывающие появление прыщей компоненты в косметике

Косметолог Гроних из США: Кокосовое масло и тальк в косметике вызывают прыщи
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Janeberry / Shutterstock / Fotodom

Соучредитель и генеральный директор бренда Clearstem Skincare, косметолог Даниэль Гроних из США назвала вызывающие появление прыщей компоненты в косметике. Ее комментарий публикует Daily Mail.

Специалистка, занимающаяся разработкой средств для борьбы с акне, отметила, что наиболее распространенным веществом из данного списка является этилгексилпальмитат. В свою очередь, на втором месте находятся кокосовое масло и кокосовые алканы, а на третьем — тальк.

«Считается, что они сильно закупоривают поры и могут стать проблемой для большинства людей, склонных к появлению угрей», — объяснила эксперт.

При этом она указала, что подобные компоненты используют в том числе дорогие бренды.

В июле дерматолог Хелена Уотсон назвала ошибку при приготовлении пищи, которая приводит к появлению прыщей на лице.

