Раскрыта схема грабившей квартиры россиян банды лже‑спасателей собак

В Петербурге участников похищавшей дорогих собак банды отправили в колонию

В Санкт-Петербурге участников похищавшей дорогих собак и грабившей квартиры банды отправили в колонию. Об этом сообщает 78.ru.

Фигурантов трое — Анна, Екатерина и Тимофей. Анна была понятой при обысках у других задержанных. Она узнавала адреса квартир, владельцы которых долго отсутствовали. Вместе с двумя подельниками она совершила серию ограблений.

На заседании свою вину все трое признали. Они рассказали, что якобы спасали собак породы чихуахуа стоимостью 100 тысяч рублей из квартиры на Пражской улице, потому что переживали за их состояние. Для вскрытия двери они вызвали мастера, которому назвались парой, потерявшей ключи, а в паспорт одного из них вклеили поддельную прописку.

По версии следствия, это произошло в январе 2025 года. Тогда, помимо собак, фигуранты вынесли из квартиры имущество на 166,5 тысячи рублей, включая собак. Позже из квартиры во Всеволожском районе они похитили документы и имущество на 183 тысячи рублей и угнали машину стоимостью 4,2 миллиона рублей.

В итоге Тимофей получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением водительских прав на 2,5 года. Анна получила 7,5 года, а Екатрина — 8 лет и 3 месяца, они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Петербурге осудили ночных таксистов за ограбление пассажиров.