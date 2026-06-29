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11:35, 29 июня 2026Путешествия

Раскрыты главные страхи россиян перед поездками в Африку

АТОР: Россияне не хотят ехать в Африку из-за страха перед длительным перелетом
Алина Черненко

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли главные страхи соотечественников перед поездками в Африку. Их список опубликован на сайте организации.

Так, россияне в первую очередь не хотят ехать на этот континент из-за боязни длительного перелета и сложных стыковок. Однако с появлением прямых рейсов на Занзибар и удобными маршрутами через Эфиопию в другие страны эту проблему практически решили, отметили представители туроператора «Русский Экспресс».

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Второй страх россиян — медицина и безопасность. В АТОР предупредили опасающихся поездок в Африку путешественников, что туроператоры дают подробные инструкции по прививкам, страховкам и поведению на месте.

Кроме того, туристов пугают высокие цены на отдых. Тем не менее в «Русском Экспрессе» подчеркнули, что по соотношению цены и качества (уникальность впечатлений, уровень сервиса в отелях) Африка полностью оправдывает стоимость.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России на Маврикии Ирада Зейналова отметила, что жители африканского острова с гостеприимством относятся к российским туристам. Кроме того, они ждут возобновления прямых рейсов между странами.

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