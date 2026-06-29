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21:29, 29 июня 2026Культура

Родственница актера сериала «Склифосовский» раскрыла причину его решения пойти на СВО

Родственница актера Дербышева сообщила, что он пошел на СВО мстить за пострадавших
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Актер театра и кино Евгений Дербышев, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский», решил отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) после просмотра репортажа о пострадавших от украинских атак детях. Об этом рассказала родственница артиста Татьяна в беседе с aif.ru.

По ее словам, после увиденного Дербышев понял, что не может оставаться в стороне. «Он решил, что нужен там. Это был его осознанный выбор. Женя был хорошим человеком, хорошим отцом, хорошим братом», — отметила женщина.

Издание также приводит слова коллеги Дербышева по съемкам в сериале «Бомбила. Возвращение» Дмитрия Калистратова, назвавшего его «добрым русским мужиком с открытым сердцем».

Ранее стало известно о гибели Дербышева в зоне СВО. Ему было 58 лет.

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