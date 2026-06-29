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08:11, 29 июня 2026Россия

Россиянам напомнили о вступающих в силу в июле законах

Володин: В России вступят в силу законы, усиливающие контроль за мигрантами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В России в июле вступят в силу новые законы, усиливающие контроль за мигрантами, а также направленные на борьбу с мошенниками. Об изменениях в законодательстве россиянам напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Так, в России с 10 июня уже введена административная ответственность за уклонение иностранных граждан от медицинского освидетельствования, а с 21 июня — еще и повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Кроме того, в июле увеличиваются пошлины для иностранных граждан. В частности, в 12 раз вырастет пошлина при оформлении российского гражданства — с 4200 до 50 000 рублей. В восемь раз увеличивается сбор при оформлении разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 000 рублей. Также впятеро больше мигрантам придется платить при оформлении вида на жительство — 30 000 вместо 6000 рублей ранее.

Для противодействия мошенничеству в стране приняли два новых закона. Теперь банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества. А кроме того, с июля родителям и другим законным представителям будут предоставлять выписки по счетам и вкладам детей, чтобы отслеживать их финансовые операции.

«Решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение уровня безопасности в нашей стране», — заключил Володин.

Ранее россиянам напомнили о вступающих в силу в июне законах. В частности, речь шла о привлечении Российской Армии для защиты россиян за рубежом.

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