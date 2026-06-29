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19:51, 29 июня 2026Моя страна

Россиянам предложили прогуляться среди бананов и манго

В Сочи открыли тропический маршрут для туристов
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Сочи открыли тропический маршрут для туристов, в рамках которого путешественники смогут погулять по теплицам с бананами, манго и другими экзотическими фруктами. Об этом пишет sochi.mk.ru.

Экспериментальная экоферма доступна для посещения в Адлерском районе города. Туристы смогут вживую увидеть, как в российском климате приживаются непривычные для российского взгляда пальмы и зреет папайя.

В данный момент в коллекции фермы насчитываются 19 сортов бананов, саженцы которых прибыли в город из Эквадора, Индии и других стран. При этом необходимый для здорового роста микроклимат в теплицах поддерживается системой «Умный дом».

Ранее летевшие на Бермуды туристы едва не угодили в авиакатастрофу в аэропорту США. Самолет путешественников едва не столкнулся с частным бортом.

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