Россиянам предложили прогуляться среди бананов и манго

В Сочи открыли тропический маршрут для туристов

В Сочи открыли тропический маршрут для туристов, в рамках которого путешественники смогут погулять по теплицам с бананами, манго и другими экзотическими фруктами. Об этом пишет sochi.mk.ru.

Экспериментальная экоферма доступна для посещения в Адлерском районе города. Туристы смогут вживую увидеть, как в российском климате приживаются непривычные для российского взгляда пальмы и зреет папайя.

В данный момент в коллекции фермы насчитываются 19 сортов бананов, саженцы которых прибыли в город из Эквадора, Индии и других стран. При этом необходимый для здорового роста микроклимат в теплицах поддерживается системой «Умный дом».

Ранее летевшие на Бермуды туристы едва не угодили в авиакатастрофу в аэропорту США. Самолет путешественников едва не столкнулся с частным бортом.