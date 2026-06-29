Россияне отказались переплачивать за экологичные товары

«Ромир»: Почти 70 % россиян не хотят переплачивать за бытовую химию с маркировкой «Bio»

В России 68 процентов потребителей заявили, что не видят смысла в том, чтобы переплачивать за бытовую химию с маркировками «Bio», «Eco» или «Без фосфатов». Это показало исследование, проведенное «Ромир».

Платить больше за такую продукцию согласились лишь 32 процента опрошенных. Оказалось, что для покупателей, как и прежде, важнее всего практические параметры. А главным критерием остается цена. Ее назвали 59 процента респондентов. На втором месте расположился запах средства (34 процента), на третьем — доверие к знакомому бренду (33 процента). Только 12 процентов признались, что для них важна экологичность состава.

Отвечая на вопрос о причинах отказа от покупки экологичной бытовой химии 35 процентов сказали, что их полностью устраивают обычные средства для уборки и стирки. Кроме того, 32 процента назвали экологичность маркетинговым инструментом, чем реальным преимуществом продукта. Для 28 процентов главным барьером остается высокая цена.

Что касается тех, кто все-таки согласен тратиться на бытовую химию с пометкой «Eco», то среди них 46 процентов назвали главным мотивом заботу о здоровье семьи. Для еще 38 процентов оказались важны нейтральные и натуральные ароматы таких продуктов, а 36 процентов сослались на заботу об окружающей среде. Только 11 процентов воспринимают экологичную бытовую химию в качестве элемента модного или статусного потребления.

Наиболее высокую готовность платить больше за экологичные средства продемонстрировали женщины (37 процентов против 26 процентов среди мужчин), молодежь 18–24 лет (40 процентов) и жители Уральского федерального округа (50 процентов).

В январе «Ромир» сообщил, что в 2025 году в России экономия стала новой нормой. Потребители стали предпочитать продукты из более оптимального ценового сегмента. Кроме того, выросла популярность так называемых собственных торговых марок.