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17:31, 29 июня 2026Силовые структуры

Россиянин получил девять лет колонии за жесткое ДТП

В Ингушетии осудили мужчину за ДТП с тремя погибшими
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Ингушетии осудили мужчину за ДТП с тремя погибшими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами») УК РФ,

Как установил суд, ночью 11 августа 2025 года 36-летний местный житель, лишенный прав и в состоянии алкогольного опьянения, снова сел за руль и двигался по федеральной дороге «Кавказ». Несмотря на включенные проблесковые маячки автомобиля ДПС, он совершил наезд на трех мужчин, которые оформляли ДТП. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что названа причина ДТП с протаранившим толпу россиян автобусом.

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