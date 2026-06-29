Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
17:25, 29 июня 2026Авто

Россиянин пристегнул себя наручниками к двери иномарки во время дорожного конфликта

Житель Самары пристегнул себя наручниками к двери иномарки во время дорожного конфликта
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fractal Pictures / Shutterstock / Fotodom

Житель Самары пристегнул себя наручниками к двери иномарки во время дорожного конфликта. Как сообщило издание Baza в Telegram-канале, в этот момент оппонент россиянина дал по газам.

Стычка между автомобилистами произошла на Московском шоссе. Очевидцы рассказали, что Kia Rio не пропустила «Ниву». Тогда водитель и пассажир отечественного внедорожника вышли выяснять отношения с владельцем иномарки. Но зачем-то один из мужчин приковал себя наручниками к ручке двери седана. В ответ на это водитель Kia нажал на газ и протащил мужчину по земле.

Товарищ пытался вытащить несчастного, однако ничего не вышло. Спустя время иномарка остановилась, а затем начала движение задним ходом. Сотрудники полиции заинтересовались конфликтом и организовали проверку.

Ранее стало известно, что в центре Санкт-Петербурга в здание на Невском проспекте въехал автомобиль Infiniti.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ к повторению курской операции в Крыму

    Покинувший Россию автоконцерн начал распродажу активов

    Россияне отказались переплачивать за экологичные товары

    Западный город России стал новой Анапой

    ФТС опровергла массовый характер доначисления утильсбора

    Помощь НАТО Украине значительно сократится

    Россияне летом массово устремились в один регион страны

    В Госдуме отреагировали на письмо 11 стран против российских гимнастов

    Западный лидер пожаловался на страшных акул в соцсетях

    Россиян стали лучше обеспечивать жильем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok