Россиянин пристегнул себя наручниками к двери иномарки во время дорожного конфликта

Житель Самары пристегнул себя наручниками к двери иномарки во время дорожного конфликта

Житель Самары пристегнул себя наручниками к двери иномарки во время дорожного конфликта. Как сообщило издание Baza в Telegram-канале, в этот момент оппонент россиянина дал по газам.

Стычка между автомобилистами произошла на Московском шоссе. Очевидцы рассказали, что Kia Rio не пропустила «Ниву». Тогда водитель и пассажир отечественного внедорожника вышли выяснять отношения с владельцем иномарки. Но зачем-то один из мужчин приковал себя наручниками к ручке двери седана. В ответ на это водитель Kia нажал на газ и протащил мужчину по земле.

Товарищ пытался вытащить несчастного, однако ничего не вышло. Спустя время иномарка остановилась, а затем начала движение задним ходом. Сотрудники полиции заинтересовались конфликтом и организовали проверку.

Ранее стало известно, что в центре Санкт-Петербурга в здание на Невском проспекте въехал автомобиль Infiniti.