Россиянка описала город в Индии фразой «Венеция нервно курит в сторонке»

Российская тревел-блогерша побывала в Индии и рассказала о четырех местах в этой стране, где «красота затмевает европейские открытки». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Увидеть своими глазами» на платформе «Дзен».

Так, автор публикации описала город Удайпур фразой «Венеция нервно курит в сторонке». По ее словам, там есть белоснежные дворцы, которые буквально вырастают из озера Пичола, лодки, скользящие по водной глади на закате, и плавающий дворец Джаг-Нивас, который выглядит «в сто раз эффектнее любого палаццо».

Самым чистым пляжем страны она назвала Ашвем на севере индийского штата Гоа. «Пока в турецкой Анталии вы идете к морю по ковру из окурков и пластиковых стаканчиков, на пляже Ашвем идеально чистый песок, потрясающий океан и пять человек в поле зрения», — отметила путешественница, добавив, что там нет гудящих водных мотоциклов и десятков рядов зонтиков впритык друг другу.

Мечтающим о релаксе туристам россиянка посоветовала поехать в штат Керала. Там можно совершить путешествие по тихим заводям на хаусботе — плавучем доме из бамбука и пальмовых листьев. «Нет качки и гула двигателей — только звуки тропической природы и еле слышный плеск воды. Это релакс такого уровня, что ваш премиальный круиз по Средиземному морю покажется поездкой в метро в час пик», — констатировала блогерша.

За роскошной ночевкой путешественники могут отправиться во дворцы Раджастана. Автор пояснила, это не стилизация «под старину», а настоящие родовые замки с музейными интерьерами, где на стенах висят фрески, а вместо толкучки за едой — ужин при свечах во внутреннем дворике с павлинами.

«А когда вы будете сидеть на мягких подушках на роскошном балконе, любуясь закатом над пустыней Тар, вспомните турецкий пластиковый лежак и улыбнетесь», — поиронизировала автор.

Ранее другой тревел-блогер описал поездку в Индию фразой «включается базовый инстинкт — выжить». Он признался, что от блюд местной кухни из глаз текут слезы, а пищевод «начинает плавиться».

