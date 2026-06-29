Россиянка пожаловалась на травлю и избиение ее ребенка в лагере

Мать пожаловалась на травлю и избиение ее ребенка в лагере в Камчатском крае

Мать пожаловалась на травлю и избиение ее ребенка, перенесшего онкологическую операцию, в детском лагере «Волна» в Камчатском крае. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Родительница поделилась, что в начале июня отвезла сына и дочь в лагерь. Уже на третий день пребывания в учреждении мальчика стали обижать. Сестра рассказала об издевательствах матери. Та поговорила с руководством лагеря, сотрудники заверили, что все контролируют.

19 июня школьника жестоко избили в столовой лагеря. Как утверждает мать, в момент потасовки рядом находилась вожатая, которая не вмешивалась в ситуацию.

Уполномоченный по правам ребенка Камчатского края Инесса Койрович сообщила, что выезжала в лагерь и ждет подробную информацию из прокуратуры и полиции. Она отметила, что версии произошедшего у сотрудников и матери несколько отличаются.

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске над ребенком с аутизмом надругались в детском саду во время тихого часа.

