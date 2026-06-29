Российская школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов

В Волгограде школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов

Школьница из Волгограда Светлана Овечкина сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов. Об этом сообщили в администрации российского региона.

Россиянка сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. По всем этим предметам она набрала максимальные баллы.

В администрации региона уточнили, что всего в 2026 году в Волгоградской области зафиксировано 74 100-балльных результата. При этом трое школьников получили по 200 баллов.

Ранее стало известно, что выпускница московской школы №1409 Екатерина Малкова первой в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ. Она получила высшие баллы по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

