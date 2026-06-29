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14:52, 29 июня 2026Россия

Российские военные дали бой взводу украинских роботов

Минобороны России сообщило об уничтожении взвода украинских роботов
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) дали бой десяткам украинских роботов. Это следует из сообщения российского Министерства обороны.

Как сообщили в Минобороны, в бой с роботами вступили бойцы группировки войск «Юг», которая среди прочего ведет бои за крупный населенный пункт Константиновка. В боях на этом направлении российские военные уничтожили 31 наземный робототехнический комплекс, что соответствует численности взвода.

Также бойцы группировки «Юг» уничтожили две украинские боевые бронированные машины и 18 автомобилей, а также уничтожили до 95 военнослужащих противника.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что динамика на фронте придает уверенность, что цели СВО будут достигнуты.

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