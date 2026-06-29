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17:41, 29 июня 2026Экономика

Российский город затопило после мощного ливня

Тюмень затопило после мощного ливня
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Тюмень затопило после мощного ливня. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сильный дождь начался в первой половине понедельника, 29 июня. В результате несколько районов города, включая улицы Мельникайте и 50 лет Октября, затопило, а в ТЦ «Солнечный» на улице Пермякова протекла крыша, из-за чего несколько этажей залило водой.

Власти Тюменской области предупреждали, что в первый день недели в регион придут мощный шторм и ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также сильный град и грозы. Согласно прогнозам синоптиков, за сутки в Тюмени выпадет 40 миллиметров осадков, или более половины месячной нормы.

Аналогичная ситуация произошла и в Екатеринбурге, где дороги буквально утонули из-за дождя, а автомобили встали в 9-балльную пробку.

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