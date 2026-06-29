Российский город затопило

В Екатеринбурге из-за дождя образовались 9-балльные пробки

Дороги в Екатеринбурге буквально утонули из-за дождя, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Дороги превратились в лужи как в центральном, так и в других районах города. На дорогах наблюдаются 9-балльные пробки. На некоторых улицах района Уралмаш выключились светофоры. Проблемы начались и с общественным транспортом — так, автобус задымился на дороге у метро «Уральская».

Из-за сильного ливня также затопило Тюмень. Залило несколько районов города, например улицы Мельникайте и 50 лет Октября.

Ранее после смерча затопило город Кушва в Свердловской области. После экстремального погодного явления, обрушившегося на город 22 июня, ряд улиц и земельных участков погрузился в воду, а в домах, которые лишились крыш после смерча, затопило комнаты.