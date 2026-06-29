Ведущая популярного шоу назвала шокировавший ее на интернет-форуме вопрос

Юмористка Борисова рассказала, что ее потряс вопрос женщины, желающей отдать сына в детдом

Популярная российская юмористка, ведущая интернет-шоу «Женский форум» Наталья Борисова раскрыла вопрос на интернет-форуме, который потряс ее. Об этом она рассказала в интервью журналистке Мадонне Мур, запись их разговора доступна на YouTube.

Борисова призналась, что ее шокировал пост женщины, которая спросила, сильно ли обидится ее сын, если она отдаст его в детдом. Юмористка выразила надежду на то, что публикация была шуткой.

Мур назвала этот вопрос ужасным. Она предположила, что у матери, хотевшей отдать ребенка в детдом, могла быть депрессия. «Если она задала этот вопрос на форуме, важно, чтобы ее поддержали», — подчеркнула журналистка.

Ранее другая ведущая шоу «Женский форум» Ольга Парфенюк заявила, что испытала ужас в туалете в Европе. Она уточнила, что неприятный случай произошел в ресторане в Мадриде.

Премьера «Женского форума» состоялась в сентябре 2021 года. В эфире шоу ведущие Наталья Борисова, Ольга Парфенюк, Варвара Щербакова и Александра Муратова обсуждают с приглашенными гостями вопросы на форуме Woman.ru и придумывают коллективный ответ.