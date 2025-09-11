Интернет и СМИ
Популярная российская юмористка испытала ужас в туалете в Европе

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Ярослава Тринадцатко / YouTube

Популярная российская юмористка, ведущая шоу «Женский форум» Ольга Парфенюк рассказала о неприятном случае, который произошел с ней в ресторане в Европе. Историей она поделилась в выпуске проекта «Бранч» на YouTube.

Как уточнила Парфенюк, ситуация произошла в ресторане в Мадриде. По ее словам, в туалет в заведении, в которое она пришла с мужем, пускали всех желающих, а не только гостей ресторана.

«Захожу в туалет и вижу, что стоит цыганка и моет голову в туалете этого ресторана (...). Я думаю, ну ладно, такая жизнь у нее. Когда я вышла из туалета, то поняла, что она не мыла голову. Она вычесывала вшей. Ее гребень был прям полный этих всех вшей», — описала она случившееся.

Юмористка подчеркнула, что из-за увиденного она испытала ужас. Парфенюк также назвала эту сцену худшей из всех, что она когда-либо наблюдала в реальной жизни.

Ранее сообщалось, что популярного блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшего из России, обокрали в Рио-де-Жанейро. Варламов заявил, что у него выхватили из рук телефон, когда он вызывал такси.

