Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:07, 21 августа 2025Интернет и СМИ

Уехавшего из России популярного блогера обокрали

Блогер Варламов заявил, что в Рио-де-Жанейро у него украли телефон
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Varlamov Travel / YouTube

Популярного блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшего из России, обокрали в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Подробности происшествия он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Варламов заявил, что у него выхватили из рук телефон, когда он вызывал такси. «Это был мотоцикл, курьер. Я даже номера его не запомнил», — пожаловался блогер. По его словам, он не видел в незнакомце опасности, поэтому не очень крепко держал устройство. Варламов добавил, что на телефоне у него были все важные сообщения, банковские приложения и другие личные данные.

Блогер рассказал, что попытался позвонить на свой телефон и написал сообщение с просьбой вернуть гаджет за вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов, однако злоумышленники проигнорировали его. Также Варламов обратился в полицию и обнаружил в участке, что из-за краж к правоохранителям обратились около пяти человек. «Все грустные, у всех просто забирают, воруют телефоны», — констатировал он.

Ранее Варламов пожаловался на расизм и нетерпимость в Японии. Он заявил, что жители этой страны критически относятся к иностранцам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с оплатой счетов ЖКХ

    В России отреагировали на желание Европы разместить американские истребители в Румынии

    В России высказались о месте проведения саммита с Украиной

    Появился список богатств бывшего замминистра обороны России

    Москвичка обвинила косметолога в избиении из-за просьбы оплатить лечение после процедуры

    В МИД обвинили Киев в продолжении террора

    Слухи об отказе Индии от закупок российской нефти из-за санкций США не подтвердились

    Девушка показала способ избавиться от прыщей и напугала пользователей сети

    Пятый российский регион заявил о проблемах с бензином

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости