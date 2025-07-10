Варламов заявил о расизме и хамстве в популярной у туристов стране

Блогер Варламов заявил, что в Японии есть проблемы с расизмом и нетерпимостью

Российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Японии и назвал минусы этой популярной у туристов страны. Видео о поездке доступно на YouTube.

Варламов заявил, что японцы слишком критически относятся к иностранцам, и в стране есть проблемы с расизмом и нетерпимостью. «Буквально ищут соринку в чужом глазу, а у себя не замечают даже бревна. Здесь часто нарушают границы, людей снимают на видео без разрешения, хамят на работе, выгоняют из заведений и шлют анонимные угрозы», — добавил он.

Блогер также выразил надежду на то, что Японии удастся решить проблему с расизмом и найти баланс между сохранением своей идентичности и принятием чуждых культур.

Ранее Варламов посетил Аргентину и обратил внимание, что в Буэнос-Айресе стало много людей, говорящих на русском языке. По его словам, в аргентинской столице сформировалась новая русскоязычная диаспора.