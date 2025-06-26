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20:08, 26 июня 2025Интернет и СМИ

Варламов словами «русская речь на улицах» описал популярный для переезда у россиян город

Блогер Илья Варламов заявил, что в Буэнос-Айресе стало много россиян
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Unsplash

Тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) посетил Аргентину и заявил, что в Буэнос-Айресе стало много людей, говорящих на русском языке. О популярном для переезда у россиян зарубежном городе он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

По словам автора, с 2022 года в эту южноамериканскую страну переехали более 75 тысяч россиян, а в аргентинской столице сформировалась новая русскоязычная диаспора. «Я был тут два года назад, я теперь прямо слышу разницу. Русская речь на улицах», — сказал блогер, говоря о Буэнос-Айресе.

Ранее блогерша и психолог Вероника Степанова, живущая в Мексике, рассказала об отношении к россиянам в латиноамериканских странах. Она заявила, что в таких государствах не распространена русофобия.

Перед этим телеведущая Елена Летучая назвала Аргентину безопасной страной. По ее мнению, жить в этом государстве комфортно.

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