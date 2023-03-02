Телеведущая оценила безопасность в популярной для переезда у россиянок стране

Телеведущая Елена Летучая назвала Аргентину безопасной страной

Известная российская телеведущая Елена Летучая, ранее побывавшая в Аргентине, оценила эту популярную у россиянок для переезда страну. В своем Telegram-канале она назвала государство безопасным и комфортным.

Одна из подписчиц поинтересовалась у ведущей, безопасно ли в Аргентине и не испытывала ли она там тревогу во время вечерних прогулок. «В Аргентине абсолютно не страшно, безопасная страна в отличие от, например, [Бразилии], того же Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Невероятно комфортная и безопасная», — заверила Летучая.

В феврале в Аргентине начали проводить массовые проверки в связи с возросшим потоком беременных россиянок в страну в июне 2022 года. Национальный директор местной миграционной службы Флоренсия Кариньяно заявила об опасениях того, что за переездом гражданок России может стоять торговля людьми.

Перед этим Кариньяно раскрыла, что в латиноамериканское государство россиянок зачастую заманивают мошенники, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов. Женщины платят злоумышленникам крупные суммы, чтобы после родов их дети получали местное гражданство.

Аргентина предоставляет гражданство по так называемому праву почвы: все, кто родился на территории страны, имеют право на получение ее паспорта. Документ этой страны позволяет посещать 170 стран без визы, в том числе Европейский союз и Великобританию.